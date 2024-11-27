Госдума отклонила законопроект, который предусматривал получение налоговых вычетов для врачей при добровольном страховании жизни

Авторы законопроекта во главе с Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение инициативу о расширении оснований для получения социальных налоговых вычетов при заключении договоров добровольного страхования жизни и здоровья, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
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