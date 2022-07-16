Новый мировой порядок

Ситуация развивается слишком стремительно. Саммит БРИКС в Пекине прошёл меньше месяца назад - 23-24 июня, а стремительный разворот организации от совместного решения сугубо экономических проблем к созданию новой системы мироустройства уже идёт.
Ситуация развивается слишком стремительно. Саммит БРИКС в Пекине прошёл меньше месяца назад - 23-24 июня, а стремительный разворот организации от совместного решения сугубо экономических проблем к созданию новой системы мироустройства уже идёт.
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