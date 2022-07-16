Сила в правде

148 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vladimir Matkarimov
    ДЕБИЛ!!!Экс-президент Пол...
  • Сергей ницак
    ...вот, бля буду, пока её туда-сюда возили и балансировка нарушена и центровка сдвинута, ну никак её низзя ставить!!!Приятно оказаться...
  • W357 Ц753W357
    Очко у нациков не железное играет они боятся на передовой могут и убить а они привыкли воевать только с мирным населе...Каратели из украи...

Новый мировой порядок

Новый мировой порядок

Ситуация развивается слишком стремительно. Саммит БРИКС в Пекине прошёл меньше месяца назад - 23-24 июня, а стремительный разворот организации от совместного решения сугубо экономических проблем к созданию новой системы мироустройства уже идёт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх