Bloomberg: Банки Китая ужесточают ограничения в отношении России из-за указа Байдена

Минимум две компании в КНР стали проверять сотрудничество с РФ, уделив особое внимание трансграничным сделкамГосударственные банки Китая ужесточают ограничения на предоставление финансирования своим российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают РФ.
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