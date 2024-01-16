Bloomberg: Банки Китая ужесточают ограничения в отношении России из-за указа Байдена

Минимум две компании в КНР стали проверять сотрудничество с РФ, уделив особое внимание трансграничным сделкамГосударственные банки Китая ужесточают ограничения на предоставление финансирования своим российских клиентов после того, как США пообещали вводить вторичные санкции в отношении организаций, которые помогают РФ.