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Царьград

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"Рофл по Тесаку": блогер Арсен Маркарян ответил на обвинения в педофилии, после того как сам во всём сознался

"Рофл по Тесаку": блогер Арсен Маркарян ответил на обвинения в педофилии, после того как сам во всём сознался

В социальных сетях разгорелся скандал вокруг блогера Арсена Маркаряна (которого также считает "инфоцыганом) после появления видео, на котором он якобы признается в сексуальных отношениях с несовершеннолетними.

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