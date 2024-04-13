Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 73 очка на двоих в победном матче с «Мемфисом»

В составе «озерников» звездные форварды Леброн Джеймс и Энтони Дэвис набрали 73 очка на двоих. В активе Джеймса 37 очков, 9 подборов, 5 передач и 2 перехвата, у Дэвиса 36 очков, 14 подборов, 5 передач и 2 блок-шота.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии