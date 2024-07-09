Люди Чубайса в России продолжают работать «под прикрытием» Много ли государства в российской экономике? Давайте сравним Постоянно приходится слышать от наших чиновников и либеральных экономистов причитания по поводу того, что, мол, российская экономика слишком «обременена» государством.
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