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НБА подтвердила, что Тайлер Хирро совершил пробежку перед победным броском в матче с «Кингз»

НБА подтвердила, что Тайлер Хирро совершил пробежку перед победным броском в матче с «Кингз»

Официальный отчет НБА о последних двух минутах в матче между «Майами» и «Сакраменто» подтвердил, что защитник «Хит» Тайлер Хирро совершил пробежку перед тем, как исполнить победный трехочковый бросок за 1,8 секунды до сирены.

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