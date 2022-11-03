НБА подтвердила, что Тайлер Хирро совершил пробежку перед победным броском в матче с «Кингз»

Официальный отчет НБА о последних двух минутах в матче между «Майами» и «Сакраменто» подтвердил, что защитник «Хит» Тайлер Хирро совершил пробежку перед тем, как исполнить победный трехочковый бросок за 1,8 секунды до сирены.