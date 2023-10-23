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Долину раскритиковали за заявление о покойном Шатунове

Долину раскритиковали за заявление о покойном Шатунове

Народная артистка РФ Лариса Долина на прошлой неделе выступила на концерте в память о Юре Шатунове. Получив хорошую оплату за свою работу, певица неожиданно призналась, что не понимает, почему публика так безумно обожает исполнителя хита «Белые розы».

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