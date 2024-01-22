В Ленобласти неизвестный сбил собаку и оставил её в мусорном контейнере

Хозяйка искала сбежавшего питомца всю ночь. Хозяйка Сибы по кличке Вишня обнаружила тело погибшего питомца в мусорном контейнере, стоящем на пересечении со Старо-Плодовской улицей в посёлке Плодовое Приозерского района.
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