В Ленобласти неизвестный сбил собаку и оставил её в мусорном контейнере

Хозяйка искала сбежавшего питомца всю ночь. Хозяйка Сибы по кличке Вишня обнаружила тело погибшего питомца в мусорном контейнере, стоящем на пересечении со Старо-Плодовской улицей в посёлке Плодовое Приозерского района.