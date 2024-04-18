«Страшно, трудно и очень больно»: Гарик Харламов возобновил роман с бывшей возлюбленной

Гарик Харламов несколько лет назад довольно громко развелся с Кристиной Асмус. Для общественности, которой со стороны казалось, что комик и исполнительница главной роли в сериале «Интерны» просто созданы друг для друга, это расставание стало настоящим шоком.
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