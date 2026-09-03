Винодельня Mantra Estate представляет новые релизы: Mantra Estate Rosé и Magnatum Cuvée M Rosé

Винодельческий проект Mantra Estate представляет новые релизы, созданные с фокусом на терруар, ручную работу и длительную выдержку.
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