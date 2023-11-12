Как праздновать церковный праздник Озерянской иконы и святых Зиновия и Зиновии, что можно и нельзя делать 12 ноября Алёна Юрьева12 ноября — день, посвященный памяти святых Зиновия и Зиновии, брата и сестры, живших в III веке в Киликии.
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