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У Путина серьёзные конкуренты

У Путина серьёзные конкуренты

Институт Царьграда поделился результатами собственного социологического исследования о предпочтениях избирателей перед выборами.

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Комментарии
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Галина Друзина
Какие это конкуренты? Я например никого из них незнаю, для меня Путин и только Путин наш президент!!!
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Путину  повезло  ,  что  мой  сосед  Петя  Дынин  не  выдвинул  себя  в  Президенты  !Дынин  говорит  .  что  все  90  %  избирателей  проголосовали  бы  за  Дынина  !  Но  сам  Дынин  говорит  ,  что  не  хочет  в  Президенты  -  потому  что это   большая  ответственность... Пива  нельзя  с  утра  выпить.
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3 час.
t
tatyanadavydkina
Надо сегодня лупу купить Никак без нее не вижу &quot;серьезных&quot; конкурентов Путину.
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3 час.

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