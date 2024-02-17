У Путина серьёзные конкуренты

Какие это конкуренты? Я например никого из них незнаю, для меня Путин и только Путин наш президент!!!

ВА

Владимир Акулов

Путину повезло , что мой сосед Петя Дынин не выдвинул себя в Президенты !Дынин говорит . что все 90 % избирателей проголосовали бы за Дынина ! Но сам Дынин говорит , что не хочет в Президенты - потому что это большая ответственность... Пива нельзя с утра выпить.