Институт Царьграда поделился результатами собственного социологического исследования о предпочтениях избирателей перед выборами.
У Путина серьёзные конкуренты
Комментарии
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Галина Друзина
Какие это конкуренты? Я например никого из них незнаю, для меня Путин и только Путин наш президент!!!
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Путину повезло , что мой сосед Петя Дынин не выдвинул себя в Президенты !Дынин говорит . что все 90 % избирателей проголосовали бы за Дынина ! Но сам Дынин говорит , что не хочет в Президенты - потому что это большая ответственность... Пива нельзя с утра выпить.
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3 час.
t
tatyanadavydkina
Надо сегодня лупу купить Никак без нее не вижу "серьезных" конкурентов Путину.
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3 час.
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