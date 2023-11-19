Единственная проблема - Центробанк. Всё остальное решаемо

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Комментарии
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Сергей Ипатов
&quot;суверенный&quot; и &quot;цб&quot; в существующей мировой системе координат понятия несовместимые. Институция цб, 20-ка, МВФ, ВТО, ВБ - все это элементы одной структуры, позволяющей определённым лицам управлять мировыми экономическими образованиями и процессами в своих шкурных интересах. Поэтому перестройка работы цб дело, конечно, не безнадёжное, но достаточно сложное, но это не значит, что нельзя привести &quot;в чувство&quot; его руководителей и заставить их блюсти интересы страны, в которой они живут и работают, ну, или свести к минимуму вред от их действий. Что мешает сделать цб формальной структурой, которая вроде бы делает всё, что она сейчас делает, но сделать так, чтобы его действия ни на что в общем-то не влияли, а параллельно запустить такую структуру, которая будет делать все то, что должен делать адекватный и суверенный цб, пусть даже и под другим названием, где-нибудь под эгидой правительства, совета при президенте или в непосредственном подчинении президента?
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