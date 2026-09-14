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Профильный комитет Рады согласовал отставку генпрокурора Украины

Профильный комитет Рады согласовал отставку генпрокурора Украины

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своём Telegram-канале сообщил, что комитет парламента по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал отставку генпрокурора Украины Руслана Кравченко.

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