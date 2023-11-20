Росавиация предложила внедрить регулярные рейсы в Северную Корею

Росавиация предложила российским авиакомпаниям ввести постоянные рейсы в Пхеньян. Регулятор начал обсуждать с коллегами из КНДР вопрос расширения авиасообщения между странами, сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии