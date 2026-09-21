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Курские новости

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В Курской области пострадали три человека от обстрелов ВСУ

В Курской области пострадали три человека от обстрелов ВСУ

За сутки в Курской области ВСУ атаковали приграничье 123 раза из артиллерии, 29 раз беспилотники атаковали гражданские объекты, повреждены здания и объекты инфраструктуры, три человека ранены.

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