XRP пытается восстановиться после падения

XRP пытается восстановиться после недавнего резкого спада. Хотя в настоящее время он торгуется ниже отметки $0,60, что предполагает продолжение нисходящего тренда, технические индикаторы показывают критические идеи.
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