В США заявили, что Байден испугался передачи Киеву новейшего вооружения

ВАШИНГТОН, 4 января, ФедералПресс. Администрация президента США Джо Байдена проявляет осторожность в вопросах передачи оружия Украине, опасаясь возможного ядерного ответа со стороны России, сообщает издание The Hill.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии