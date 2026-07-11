Семь нелегалов отправят на родину после рейда на стройплощадке в Кингисеппе. 🔹Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти показала еще одно бодрое видео инспекции.
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Семь нелегалов отправят на родину после рейда на стройплощадке в Кингисеппе. 🔹Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти показала еще одно бодрое видео инспекции.