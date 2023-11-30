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Энцо Фернандес: «Победа на ЧМ со сборной бесценна – это вечная слава. Это изменило мою жизнь, дало мне возможность перейти в «Челси»

Энцо Фернандес: «Победа на ЧМ со сборной бесценна – это вечная слава. Это изменило мою жизнь, дало мне возможность перейти в «Челси»

«То, что я стал чемпионом мира, полностью изменило мою жизнь. Это дало мне возможность перейти в «Челси», любовь, которую я испытываю в Аргентине, сейчас совсем другая.

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