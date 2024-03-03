Россия наблюдает за крупнейшими в истории учениями НАТО

Два истребителя Mirage 2000-5 ВВС Франции были подняты с литовской авиабазы Шауляй для сопровождения российских истребителей Су-30СМ у берегов Латвии, а также самолета радиоэлектронной разведки Ил-20 и транспортного Ан-72 у берегов Литвы.