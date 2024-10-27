Жительница Коркино рассказала о ситуации в городе после бунта: "Всем рты позатыкали"

Людмила Семенова

Если бы такое поведение членов диаспоры было впервые... Все диаспоры ведут себя одинаково - в каждой этнической группе появляется свой князёк, которому российские законы кажутся оскорбительными, а землю, на которой они располагаются по приглашению, хочется назвать своей. Сколько их территории на России - не счесть! И везде - одинаковые проблемы с местным населением, дети любых!!! национальностей ведут себя как под копирку! Не так много времени прошло, когда все СМИ и все органы трубили в одну дуду - г.Кондопога, август 2006 г. - один в один, зарезали русского, власти проглотили, местные подняли бунт... Один в один! Выводы сделали, ля-ля-траляля, толку "0" - по всей стране ситуация накаляется с каждым годом.