"Наши ребята на СВО, нас никто не защищает – защищают цыган": Виновными в Коркино снова сделали "русских экстремистов"? Вадим Егоров Топтались у коттеджа цыганского барона, стрелявшего в людей и ранившего двоих, затем встали живой стеной вокруг жилища, ощетинившись автоматами, потом тыкали стволами в местных жителей и заламывали им руки… Нет, это не хроники оккупации ВСУ в Курской области, а методы "наведения порядка" полицией в Челябинской области, где русские люди всего лишь требовали справедливости после убийства цыганами женщины-таксиста.
Жительница Коркино рассказала о ситуации в городе после бунта: "Всем рты позатыкали"
Комментарии
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Людмила Семенова
Если бы такое поведение членов диаспоры было впервые... Все диаспоры ведут себя одинаково - в каждой этнической группе появляется свой князёк, которому российские законы кажутся оскорбительными, а землю, на которой они располагаются по приглашению, хочется назвать своей. Сколько их территории на России - не счесть! И везде - одинаковые проблемы с местным населением, дети любых!!! национальностей ведут себя как под копирку! Не так много времени прошло, когда все СМИ и все органы трубили в одну дуду - г.Кондопога, август 2006 г. - один в один, зарезали русского, власти проглотили, местные подняли бунт... Один в один! Выводы сделали, ля-ля-траляля, толку "0" - по всей стране ситуация накаляется с каждым годом.
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12 час.
валерия
Вот и стало окончательно ясно, что такое полиция. Это полицаи, которым на народ наплевать. Наверное, тут и трусость и продажность и полный непрофессионализм! Это вам не герои " Улиц разбитых фонарей". Кино и жизнь - вещи разные. Там фантастика, в жизни реальность. И это печально и страшно.
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12 час.
АЛ
Александр Лаврухин
За взятки обмазывают наркотических баронов. Такие правохранители предатели, они опозорены на многие годы
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11 час.
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