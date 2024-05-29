Бывший руководитель Avalanche Studios объявил о создании духовного наследника Mad Max ...

Бывший руководитель Avalanche Studios объявил о создании духовного наследника Mad MaxКристофер Сандберг, нынешний глава Liquid Swords и один из бывших руководителей Avalanche Studios, сегодня подробнее рассказал о том, над какой игрой работает его нынешняя студия.
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