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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Бывший руководитель Avalanche Studios объявил о создании духовного наследника Mad Max ...

Бывший руководитель Avalanche Studios объявил о создании духовного наследника Mad Max ...

Бывший руководитель Avalanche Studios объявил о создании духовного наследника Mad MaxКристофер Сандберг, нынешний глава Liquid Swords и один из бывших руководителей Avalanche Studios, сегодня подробнее рассказал о том, над какой игрой работает его нынешняя студия.

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