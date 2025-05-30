Слуцкий предупредил о сложностях второго этапа переговоров с Украиной

МОСКВА, 31 мая, ФедералПресс. Леонид Слуцкий, глава комитета Госдумы по международным делам, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24», что второй раунд российско-украинских переговоров, намеченных на 2 июня в Стамбуле, пройдет в сложной обстановке.