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Царьград

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Доку Джантемиров добивается перевода из ЯНАО в колонию Чечни

Доку Джантемиров добивается перевода из ЯНАО в колонию Чечни

Боевик Доку Джантемиров, осужденный пожизненно за обстрел вертолёта под Грозным в 2002 году, где погибли 127 человек, стремится к переводу из колонии "Полярная сова" в ЯНАО в Чечню.

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