«Сакраменто» воспользовался опцией на 1,9 млн в контракте Кесслера Эдвардса

«Сакраменто» продлил контракт с легким форвардом Кесслером Эдвардсом (22 года, 201 см) на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с игроком.
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