Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Сакраменто» воспользовался опцией на 1,9 млн в контракте Кесслера Эдвардса

«Сакраменто» продлил контракт с легким форвардом Кесслером Эдвардсом (22 года, 201 см) на сезон-2023/24, воспользовавшись соответствующей опцией в соглашении с игроком.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх