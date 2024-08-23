Юрий Кот К вопросу о смыслах и перспективах. Кто бы и как не относился к тому, что написал Мединский в качестве учебника, но это уже что-то, что призвано воспитывать русских детей в любви к Родине.
На учебниках для русских детей зарабатывает семья Лейбовича, живущая в Лондоне
Комментарии
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Вениамин Мельников
при чем здесь альбион.Российскую историю пишут и будут писать мединские, издавать лейбовичи. А мы не можем писать свою историю?
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17 час.
ВМ
Вениамин Мельников
Что может написать " историк" мединский о ВОВ 1941-1945 г.г.,тот мединский,который прибивал памятную доску сподвижнику гитлера маннергейму в Петрограде ,будучи министром культуры России. Изучайте историю по Спицину.
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17 час.
вд
валерий двойнишников
Сталина хочу!
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14 час.
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