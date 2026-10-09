БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ВС РФ «дошли» до Молдавии: атака КПП «Паланка» на границе с Одесской областью угрожает логистике ВСУ со странами НАТО

ВС РФ «дошли» до Молдавии: атака КПП «Паланка» на границе с Одесской областью угрожает логистике ВСУ со странами НАТО

ВС РФ атакой на КПП «Паланка» Молдавии с Одесской областью угрожает логистике ВСУ от стран НАТО Коллаж "Блокнота" Автомобильная трасса Одесса – Рени, по которой Киев получал военные грузы из Румынии в обход заблокированного Черного моря, потеряла один рабочий участок Вооруженные силы России атаковали район Контрольно-пропускного пункта «Паланка» на границе Молдавии с Одесской областью.

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