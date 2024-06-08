В Воронежской области 6 детей попали в больницу после падения из окон

В Воронежской областной детской больнице №2 с начала текущего года зарегистрировано 6 обращений в связи с выпадением детей из оконВ Воронежской областной детской больнице №2 с начала текущего года зарегистрировано 6 обращений в связи с выпадением детей из окон.