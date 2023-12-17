Русская весна
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Русская весна

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«Карлик» на фоне России и Китая — Focus о главных военных слабостях Европы

Европа настолько глубоко не приемлет войну, что даже не хочет к ней готовиться, пишет немецкий журналист Габор Штайнгарт в статье для журнала Focus.

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Комментарии
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Вик Норд
Как нам(России...)говорили в Европе,и Америке...,зачем ВАМ армия?Никто не собирается на Вас нападать(и РАЗ...,один дурачок развалил Варшавский Договор),мы Вас любим,и уважаем(и два...,другой дурачок распилил ракеты,и флот),мы с вами будем торговать(и три...,третий развалил оборонную промышленность),Вот и Вы не напрягайтесь(в Европе),вас уважительно отлюбят,как нас,и спустят в помойную яму(см. на Украину).
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