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Петербургский дневник

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В Госдуму внесут проект о праве работника получать на руки зарплату не меньше МРОТ

Изменения могут быть внесены в статью 133 Трудового кодекса РФ В Государственной думе предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), законопроект был внесен в Госдуму в четверг.

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