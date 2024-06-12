В Госдуму внесут проект о праве работника получать на руки зарплату не меньше МРОТ

Изменения могут быть внесены в статью 133 Трудового кодекса РФ В Государственной думе предложили прописать в законодательстве такую норму, чтобы работник получал зарплату на руки не меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), законопроект был внесен в Госдуму в четверг.