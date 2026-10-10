Беларусь впервые представила свой алкоголь на выставке в Сан-Паулу

Белорусский стенд на ProWine São Paulo в Сан-Паулу организовало посольство страны в Бразилии. На переговорах с дистрибьюторами и ритейлерами обсуждались прямые поставки алкоголя в Бразилию и другие страны МЕРКОСУР.
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