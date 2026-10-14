Фигуранты по делу о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" в здании Мосгорсуда, 4 августа 2025 года © Григорий Сысоев/РИА Новости Верховный суд РФ признал террористической «Общину баталхаджинцев» и запретил деятельность организации на территории России.
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