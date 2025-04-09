Уралсиб улучшил сервис электронных заявок на выдачу наличных для бизнеса

Банк Уралсиб обновил сервис электронных заявок на выдачу наличных средств в «Уралсиб Бизнес Онлайн» – процедура оформления электронного чека на снятие наличных в кассе стала удобнее и проще:Банк Уралсиб обновил сервис электронных заявок на выдачу наличных средств в «Уралсиб Бизнес Онлайн» - процедура оформления электронного чека на снятие наличных в кассе стала удобнее и проще: не нужно подключать услугу «Электронный сервис по работе с наличными» для формирования электронного чека, она подключается автоматически при отправке в банк первой заявки через «Уралсиб Бизнес Онлайн» при формировании электронного чека не нужно оформлять дополнительную заявку на заказ наличных, она будет направлена в банк автоматически при оформлении чека на сумму 500 000 рублей и более.