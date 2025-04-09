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Ивановские новости

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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    И это правда так, если речь идет об использовании сервисов банка.Сбер: кража средс...

Уралсиб улучшил сервис электронных заявок на выдачу наличных для бизнеса

Уралсиб улучшил сервис электронных заявок на выдачу наличных для бизнеса

Банк Уралсиб обновил сервис электронных заявок на выдачу наличных средств в «Уралсиб Бизнес Онлайн» – процедура оформления электронного чека на снятие наличных в кассе стала удобнее и проще:Банк Уралсиб обновил сервис электронных заявок на выдачу наличных средств в «Уралсиб Бизнес Онлайн» - процедура оформления электронного чека на снятие наличных в кассе стала удобнее и проще: не нужно подключать услугу «Электронный сервис по работе с наличными» для формирования электронного чека, она подключается автоматически при отправке в банк первой заявки через «Уралсиб Бизнес Онлайн» при формировании электронного чека не нужно оформлять дополнительную заявку на заказ наличных, она будет направлена в банк автоматически при оформлении чека на сумму 500 000 рублей и более.

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