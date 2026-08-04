Су коену сезоны башланганнан бирле Татарстанда 28 кеше батып үлгән

Агымдагы елда су коену сезонында Татарстанда 28 кеше баткан. Бу хакта бүген ТР Министрлар Кабинетында узган брифингта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының ТР буенча Баш идарәсенең су объектларында кешеләр куркынычсызлыгы бүлеге башлыгы Регина Гаязова сөйләде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии