SEC обновила свои формы S-1 по спотовым ETH-ETF

Криптоинвесторы были ошеломлены неожиданным одобрением SEC спотовых ETH-ETF. Последняя потрясающая волна возникла, когда эмитенты обновили свои формы S-1, сигнализируя о том, что процесс листинга подходит к завершающей стадии.
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