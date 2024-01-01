Самый удобный для ремонта и самый крепкий — необычный топ смартфонов Перед н...

Самый удобный для ремонта и самый крепкий — необычный топ смартфоновПеред наступлением нового года Зак из JerryRigEverything представил видеоролик под названием “Smartphone Durability Awards 2023!”, в котором определяет лучшие смартфоны в различных категориях.
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