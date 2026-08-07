Автоэксперт Шкуматов призвал поднять разрешённую скорость на дорогах России

В Министерстве транспорта РФ разрабатывают новую методику определения скоростных режимов на дорогах. В профессиональном сообществе это вызвало неоднозначную реакцию: многие водители опасаются очередного снижения лимитов.
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