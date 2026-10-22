Истек срок обжалования решения суда в Вене, обязавшего российскую «Расперия» выплатить Raiffeisen Bank International и его дочерней компании «Райффайзенбанк» компенсацию в €3,15 млрд за замороженные из-за санкций активы, сообщил Bloomberg.
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