WADA хочет получить от Валиевой компенсацию за неудачную апелляцию

В пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что они связываются с российской фигуристкой Камилой Валиевой с целью получить выплату за неудачную апелляцию в Верховном суде Швейцарии.
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