Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Путин сохранил Шойгу во власти не просто так: Придётся искупать

Путин сохранил Шойгу во власти не просто так: Придётся искупать

© Kremlin Pool/Globallookpress Ни для кого не было секретом, что министра обороны России сменят. После череды посадок, последовавших за этим целый ряд экстремально заряженных экспертов полагали, что Сергей Шойгу также попадёт в опалу и лишится власти.

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Комментарии
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Андрей
это опять просто царьград предполагает...
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