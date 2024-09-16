Путин сохранил Шойгу во власти не просто так: Придётся искупать

© Kremlin Pool/Globallookpress Ни для кого не было секретом, что министра обороны России сменят. После череды посадок, последовавших за этим целый ряд экстремально заряженных экспертов полагали, что Сергей Шойгу также попадёт в опалу и лишится власти.
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