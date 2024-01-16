Сделайте это, чтобы помочь вашему ребёнку преодолеть волнение в первый школьный день

Небольшая предварительная подготовка и несколько своеобразных тренировок помогут значительно облегчить беспокойство первоклассникаПриближающийся учебный год (особенно, если он первый в жизни ребёнка) часто означает серьёзные изменения в семейном расписании, в том числе усиление утренней спешки и ежедневной рутины.