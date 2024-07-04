Диетолог Журавлева: питье свекольного сока между приемами пищи помогает очистить кровь

Диетолог Полина Журавлева: свекольный сок очищает кровь от накоплений вредного холестерина. Диетолог Журавлева заявила в интервью, что питье свекольного сока между приемами пищи эффективно помогает очистить кровь.
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