Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке» при бомбардировке Югославии

Бывший президент России Борис Ельцин в 1999 году, когда занимал пост главы государства, заявил на тот момент главе США Биллу Клинтону, что бомбардировки Югославии со стороны НАТО стали «большой ошибкой» и Штатов, и альянса.
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