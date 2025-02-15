Эксперты предполагают, что состояние режиссера Кеосаяна тяжелое, но не безнадежное

Вера близких Тиграна Кеосаяна в его исцеление не ослабевает Некоторые медицинские специалисты выражают робкую надежду на благополучный исход в ситуации с Кеосаяном, ссылаясь на уже имеющиеся случаи успешного восстановления подобных пациентов.