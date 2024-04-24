СФ рассмотрит предложенные Путиным кандидатуры в силовой блок к 20 мая

В верхней палате российского парламента планируют рассмотреть предложенные главой государства Владимиром Путиным кандидатуры на посты в силовом блоке нового состава кабмина к 20 мая, сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
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