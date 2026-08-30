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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дьяченко о победе Петрова и Штыля на ЧМ: «Надеемся, что на Олимпиаде-2028 у нас будет медаль в этом виде»

Олимпийский чемпион Александр Дьяченко высказался о победе российских каноистов Захара Петрова и Ивана Штыля на дистанции 500 м на чемпионате мира в Польше.

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