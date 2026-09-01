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Царьград

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Сергей Безруков оценил пиратскую "Одиссею" Нолана

Сергей Безруков оценил пиратскую "Одиссею" Нолана

Народный артист России Сергей Безруков рассказал о впечатлениях от пиратской копии фильма "Одиссея" Нолана и высказался за развитие отечественного кино, отметив актуальность проблемы серого проката, напоминающей 1990-е годы.

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