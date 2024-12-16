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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Корнеева об операции на кисти: «Сначала вообще не была к этому готова. Мне 16 лет, какая операция?»

Корнеева об операции на кисти: «Сначала вообще не была к этому готова. Мне 16 лет, какая операция?»

В сентябре Корнеева вернулась к соревнованиям и на первом же турнире – WTA 250 в Монастире – вышла в парный финал.

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